مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جنوب سيناء

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء المؤتمر الجماهيري الحاشد المنعقد بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ وممثلي الكنائس والأزهر والأوقاف.

بدأ المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم ويليها وقفة دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة.

مؤتمر جماهيري حاشد

شهد المؤتمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الـ9 مدن بمحافظة جنوب سيناء وأكد الحضور على ضرورة المشاركة بالإنتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان واستمرارا للاستقرار والحفاظ على ما وصلت له الدولة من إنجازات وأمن وأمان.

رجل المرحلة

قال «محمد وحيد» رئيس الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء: «الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة وما تحقق فى مصر بالفترة السابقة إنجاز لم يسبق له مثيل من مشروعات ضخمة نهضت بأغلب القطاعات خاصة القطاع السياحي فمدن محافظة جنوب سيناء تعتمد علي النشاط السياحي بجميع المجالات وتشهد حاليا انتعاشة واضحة سواء في الفنادق أو المنتجعات السياحية أو من خلال الأسواق والمحال التجارية التي تخدم قطاع السياحة».

إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض محافظة جنوب سيناء

قال «جيفارا الجافي» أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء: «جئنا اليوم اعتزازا بقائد بطل وقف وقفه في وقت كانت بلدنا تنهار وعلى مر السنين حمل علي أكتافه كل المجهود على مدار السنوات الماضية وحينما نتطرق لإنجازات الرئيس على مدار السنين فلا يكفينا أيام لسردها فجميعنا متواجدين بمحافظة جنوب سيناء منذ أن كنا صغار وكان الإهتمام والتطوير يطال من مدن دون الأخرى لكن منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية بدأ التطوير يعم على جميع المدن والقرى والوديان الجبلية بجنوب سيناء بالكامل في جميع المجالات».

وأشار إلى أنما حدث في غزة و في بعض الدول الأخري يجعلنا نشكر الرئيس على حماية وطننا والأمن والسلام الذي ننعم به.