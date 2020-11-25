مستقل يتقدم على مرشح "مستقبل وطن" بدائرة أهناسيا ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الثالثة بمحافظة بني سويف "مركز وبندر إهناسيا" والمخصص لها مقعد واحد، في الانتخابات التي أجريت على مدار يومي "الإثنين والثلاثاء" عن تقدم المرشح المستقل سامي توفيق على مرشح حزب مستقبل وطن.

وجاءت الأرقام كالتالي، أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 87 ألف و877 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 3591 صوتا، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح سيد محمد سيد مرشح حزب مستقبل وطن: 39 ألف و423 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح سامي توفيق معوض، مرشح مستقل، 44 ألف و163 صوتا.

وأجريت الانتخابات بمحافظة بني سويف على "مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13 محافظة، من بينها بني سويف، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف داخل 481 مركز انتخابي يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.