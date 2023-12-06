تعليم الوادي الجديد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ورسالة للعالم

ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بموجهي العموم بالمديرية، وخلال اللقاء وجه الشكر والتقدير للحضور لما لمسه الفترة الماضية من تعاون وتكاتف للارتقاء بالعملية التعليمية.

ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وتحدث وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني ورسالة إلى العالم أجمع، بأن مصر بلد أمن وأمان واستقرار، ولابد من الحرص على الظهور بالمظهر الحضاري المشرف أمام العالم أجمع.

وتطرق الحديث إلى مناقشة خطة العمل لسد العجز بالمواد الدراسية المختلفة وخاصة بالمناطق النائية.

الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الناجحين في المرحلة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم، وتم توزيعهم فعليا لسد العجز، معربا عن تقديره للجميع لما لمسه من جهد في سبيل وضع الحلول المناسبة لضمان جودة التعليم والتعلم.