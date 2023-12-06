7 إجراءات في سوهاج استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

تفقدت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، تجهيزات اللجان الانتخابية بالمركز، وذلك بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بسير العملية الانتخابية.

7 إجراءات بسوهاج لتجهيز المقرات الانتخابية

وقال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بسوهاج لـ«الوطن» إنه جرى تشكيل لجنة للوقوف على استعدادات الانتخابات الرئاسية، قامت بالمرور على المقار الانتخابية بدائرة المركز لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024.

7 إجراءات لتوفير الدعم بمقار اللجان الانتخابية

- توصيلات المياه.

- إنارة أمام وداخل المقرات.

- وجود دورات مياه نظيفة.

- التأكد من وجود طفاية حريق بكل مقر.

- التأكد من نظافة المقرات من الداخل والخارج.

- تجهيز المقرات الخاصة بالاقتراع وأماكن استضافة المشرفين على اللجان الانتخابية؛ والقائمين على تأمين مقار الانتخابات.

- صيانة المقار بالمدارس قبل تسليمها للمشرفين على الانتخابات.

تيسير العملية الانتخابية

وشدد رئيس مركز جهينة على رؤساء الوحدات القروية، بالمرور والمتابعة بصفة مستمرة واتخاذ كل ما يلزم لرفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة؛ والإشغالات بمحيط اللجان.