سيدة تتفاجأ بإصابة طفلها بمتلازمة الرئة البيضاء.. 4 أعراض ظهرت عليه

حالة من الخوف والقلق سيطرت على سيدة بالولايات المتحدة بعدما علمت بإصابة ابنها بمتلازمة الرئة البيضاء التي انتشرت بشكل كبير بين الأطفال في الصين، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

علامات عديدة ظهرت في البداية على الطفل الذي يٌدعى «ليتل جويل» يبلغ من العمر 6 سنوات، قبل إصابته بالمتلازمة، إذ كان يعاني من الحمى، وكان بطنه «يشعر بالغرابة»، وكتفه الأيسر يُؤلمه وحينها ظنت والدته أنه مجرد دور برد، لكن عندما توقف الطفل عن تناول الطعام، توجهت والدته إلى الطبيب لكنهم أكدوا لها أنه بخير.

العلامات التي ظهرت على الطفل

بعد ذلك ارتفعت درجة حرارة الطفل إلى 40.9 درجة مئوية، أعطته حينها مسكنا لكن لم تتحسن حالته، لذلك قررت إعادة ابنها إلى المستشفى في جنوب شرق ميشيغان بالولايات المتحدة، حيث أخبرها الأطباء أنه قد يكون مصابًا بالتهاب رئوي - التهاب في الرئتين ناجم عن عدوى، وبعد استشارة أخرى مع فريق الأمراض المعدية، اكتشفت السيدة أن طفلها الصغير يعاني على الأرجح من شيء يُسمى «الالتهاب الرئوي المشي»، وهو تسببه بكتيريا تسمى الميكوبلازما الرئوية.

في هذا الشأن، قالت الدكتورة يُمنى شاهين زميل الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن متلازمة الرئة البيضاء تُعتبر مصدر قلق صحي جديد بين الأطفال بعد ظهور أخبار عن انتشارها في عدة دول، ويعتبر هذا المصطلح هو توصيفا لشكل الأشعة xray نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد حيث تظهر أنحاء الرئتين بشكل بقع بيضاء نتيجة الالتهاب وامتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل.

أعراض الإصابة بمتلازمة الرئة البيضاء

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمتلازمة الرئة البيضاء ووفقا لما ذكرته والتي منها:

- السعال

- الحمى

- التعب

- العطس

- انسداد

- سيلان الأنف

- الدموع المتكررة

-الإفرازات الخضراء

-صعوبة التنفس

ونصحت أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بتطعيم الأطفال من الأمراض المتعارف عليها، لحمايتهم من تفشي المرض كالإنفلونزا والمكورات الرئوية، بالإضافة إلى تدابير نمط الحياة الصحي مثل النظام الغذائي المتوازن، واللياقة البدنية، وغسيل اليدين بطريقة صحية.

وكانت الصين هي الأكثر تضرراً بين الدول، حيث اكتظت المراكز الصحية بالأطفال المرضى، وطهر العمال المدارس، وأعيد ارتداء الأقنعة كما شهدت الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وسويسرا والسويد، وكذلك إندونيسيا والفلبين ارتفاعا كبيرا في انتشار متلازمة الرئة البيضاء.