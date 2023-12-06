المرأة والشباب.. تمكين بعد التهميش (ملف خاص)

أحلام وتطلعات للمرأة والشباب المصرى تزداد يوماً بعد يوم فى مصر طوال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وحتى اليوم، فهو أول من آمن بقدراتهم وإمكاناتهم، فحرص على تمكينهم وتأهيلهم وتوليهم المناصب، ما انعكس على أدائهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع، لينطلقوا للمشاركة فى إطلاق الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وإقرار التشريعات. ووفقاً لكتاب «حكاية وطن»، الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن ملف تمكين المرأة والشباب شهد طفرة تنموية فى العديد من المجالات المختلفة، حيث عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه الرئاسة فى عام 2014، على تطوير وتحسين الأوضاع فى العديد من المحاور المختلفة، فقد استخدمت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية سياسات جديدة الهدف منها هو تمكين الفئات التى عانت من التهميش فى وقت سابق، والعمل على دمجها فى المجتمع المصرى، منهم فئتا المرأة والشباب. وبدأت مصر فى العمل على معالجة التحديات المختلفة التى كانت فى مواجهة المرأة والشباب خلال سنوات التهميش، من خلال مجموعة من الآليات والأدوات، من أبرزها برامج التدريب والتأهيل.. «الوطن» تستعرض فى السطور التالية أبرز ما جاء فى الكتاب بشأن جهود الدولة فى ملف تمكين المرأة والشباب.