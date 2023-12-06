تحصين 20876 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في البحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي انطلقت 19 نوفمبر الماضي.

حملات مكبرة لتطعيم الماشية

ونفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور أشرف محي الدين اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر بتحصين 20876 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وأشار وكيل مديرية الطب البيطري أن إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 309 آلاف و541 رأس ماشية.

تكثيف تطعيم الماشية في البحيرة

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية

وشددت نائب محافظ البحيرة على مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وناشدت مديرية الطب البيطري جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.