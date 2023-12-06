مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في مبادرة «أنت الحياة»

شارك أعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب والتابعين لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في تنفيذ فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، وبإشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

البرامج والأنشطة والفعاليات الكشفية والرياضية والترفيهية

حيث قدم أعضاء فرق الجوالة والجوالات اليوم العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الكشفية والرياضية والترفيهية، وتم تعريف المشاركين بالحركة الكشفية ومبادئها وأهدافها، بالإضافة إلى حفلات السمر الكشفي، وتنفيذ العديد من المسابقات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية، كما تم تقدم جوائز للفائزين.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّه في إطار البروتوكول التعاوني المشترك بين الشباب والرياضة ومؤسسة «حياة كريمة»، واستكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، في محافظة كفر الشيخ، بقرية دقلت، لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية.

تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات

وأوضح «محروس»، أنّ الأنشطة والفعاليات التي تُنظمها المبادرة تضمنت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها مديرية الشباب والرياضة، وجامعة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، ومديرية التربية والتعليم، وفرع في ثقافة كفر الشيخ، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بجانب تنفيذ ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية، وتضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وصرف العلاج بالمجان على المرضى، بجانب استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم.

وتأتي مشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات بتلك المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وفتحي جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، إشراف ومتابعة تنفيذية القائد عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية، والدكتورة ماهيتاب مجدي، منسق مبادرة «أنت الحياة» بكفر الشيخ، والقائد شوقي سيف، القائد الكشفي بجمعية فتيان الكشافة المصرية فرع كفر الشيخ.