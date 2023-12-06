رئيس «حملة السيسي»: المشاركة في الانتخابات «ملحمة للدفاع عن مصر»

وجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب «حماة الوطن» على تنظيم مؤتمر جماهيري لدعم المرشح، لافتا إلى أن الحزب أحدث حالة من الزخم في المجتمع المصري.

أوضح «فوزي» في كلمته بمؤتمر «حماة الوطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه على مدار 9 سنوات ماضية، جرى تنفيذ الآلاف من المشروعات، كشف عن جزء منها مؤتمر «حكاية وطن» الذي عقد على مدار 3 أيام، لافتا إلى أن ملف الصحة شهد نجاحا كبيرا، وأبرز الإنجازات به القضاء على «فيروس سي» وإعلان مصر دولة خالية من المرض، بجانب مبادرة حياة كريمة التي أسهمت في رفع مستوى المعيشة والقضاء على العشوائيات والسكن غير المخطط، بجانب تعمير مساحات كبيرة من الصحراء.

أكد أن الرئيس السيسي وضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح ليست قضية انتخابية، والرئيس السيسي لم يستفد منها في حملته الانتخابية، فالموقف المصري تجاه القضية ثابت ولا يتغير، ويرفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع: «إنجازات الرئيس السيسي واضحة للجميع، ومواقفه ثابته أمام الرأي العام، والقادم أفضل لأننا تجاوزنا المرحلة الصعبة، ونطالب الجميع بالمشاركة في الانتخابات منذ اليوم الأول، ويجب على الجميع أن يثبت للعالم أن مصر دولة متحضرة وأن الانتخابات هي ملحمة للدفاع عن مصر».