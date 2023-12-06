«انزل وشارك».. انطلاق مؤتمر «حماة الوطن» في استاد بتروسبورت لدعم السيسي

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب «حماة الوطن» باستاد بتروسبورت، على نغمات «انزل وشارك»، بحضور لفيف من أعضاء مختلف أمانات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

شهد المؤتمر حضور الفريق جلال هريدي، رئيس حزب «حماة الوطن»، واللواء النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، وعدد كبير من أمناء الأمانات المركزية والنوعية، وأعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية، وعدد كبير من الشخصيات العامة والممثلين والمثقفين والكتاب.