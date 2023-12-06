رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«انزل وشارك».. انطلاق مؤتمر «حماة الوطن» في استاد بتروسبورت لدعم السيسي

كتب:

محمد أيمن سالم
08:05 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مؤتمر حزب حماة الوطن

مؤتمر حزب حماة الوطن

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب «حماة الوطن» باستاد بتروسبورت، على نغمات «انزل وشارك»، بحضور لفيف من أعضاء مختلف أمانات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

شهد المؤتمر حضور الفريق جلال هريدي، رئيس حزب «حماة الوطن»، واللواء النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، وعدد كبير من أمناء الأمانات المركزية والنوعية، وأعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية، وعدد كبير من الشخصيات العامة والممثلين والمثقفين والكتاب.

اقرأ المزيد:

«حماة الوطن»: الرئيس السيسي حافظ على الأمن القومي.. وندعمه في الانتخابات

حزب حماة الوطن يكثف جهوده استعدادا للانتخابات الرئاسية

«حماة الوطن» ينظم مؤتمرا حاشدا في القاهرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قيادي بـ«حماة الوطن»: مصر أحيت القضية الفلسطينية وتصدت لمحاولات تصفيتها

عضو «حماة الوطن» بشمال سيناء: القطاع الصحي يعيش أزهى عصوره بسبب المبادرات الرئاسية
بقلم محمد أيمن سالم