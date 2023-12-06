«حماة الوطن» ينظم مؤتمرا حاشدا في القاهرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ينظم اليوم، حزب «حماة الوطن» مؤتمرا جماهيرا حاشدا من مختلف أمانات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في استاد بتروسبوت بالقاهرة الجديدة.

مؤتمر حزب «حماة الوطن»

ومن المقرر أن يشارك الفريق جلال هريدي رئيس حزب «حماة الوطن»، واللواء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، وعدد كبير من أمناء الأمانات المركزية والنوعية، وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات، وعدد كبير من الشخصيات العامة والممثلين والمثقفين والكتاب.

مؤتمرات وندوات تثقيفية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وكان حزب «حماة الوطن» قد أطلق على مدار الشهور الأخير العديد من المؤتمرات والندوات التثقيفية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، لـ«الوطن»، أن الحزب مستمر في فعالياته الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما ستواصل غرفة العمليات المركزية متابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية.