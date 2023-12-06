«حماة الوطن»: الرئيس السيسي حافظ على الأمن القومي.. وندعمه في الانتخابات

كشف اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، جهود حملات الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء طارق نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزب يعقد حاليا مؤتمرا ختاميا جماهيريا حاشدا، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في التجمع الخامس، مضيفا أن الحزب أطلق قاطرة من المؤتمرات كبيرة جدا بكل المحافظات.

وتابع أن الحزب لم ينسى المصريين في الخارج، عقد مؤتمرات بعدة دول، بهدف التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

مؤتمرات حول جهود الدولة خلال الفترة الماضية

ولفت إلى أن «حماة الوطن»، عقد أكثر من مؤتمر بأكثر من محافظة، لمحاولة إيصال مجهود الدولة خلال الفترة الماضية للمواطن بكل المجالات.

ودعا «نصير»، لضرورة دعم الرئيس السيسي الذي حمل الدولة على كتفه لمدة 10 سنوات، مردفا أنه بجانب إنجازات الرئيس يجب التأكيد على خطورة المرحلة الحالية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري.

الرئيس السيسي حافظ على الأمن القومي

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حافظ على الأمن القومي المصري منذ أن كان على رأس جهاز مهم في الدولة وحتى تولى مسؤولية البلاد، مضيفا أن الرئيس لديه الخبرة والاستدامة والممارسة ورمز رقم واحد في مصر، لذلك أقل أمر يمكن أن يقدمه الموطن حاليا المشاركة بصوته في الانتخابات الرئاسية.