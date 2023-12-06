حزب حماة الوطن يكثف جهوده استعدادا للانتخابات الرئاسية

كثف حزب حماة الوطن جهوده استعدادا للانتخابات الرئاسية، من خلال عقد لقاءات مع المواطنين، في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وتنظيم حملات توعية للناخبين، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم.

وأوضح المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بالحزب، خلال لقاءه مع راديو شمال سيناء، أن الحزب في حالة انعقاد دائم، ومفتوح طوال الـ24 ساعة، حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف أن الحزب جهز الكوادر والأعضاء والدعم اللوجيستي، بعدد من أجهزة اللاب توب، مع فريق IT في الحزب، لكي يتعرف الناخبون على لجانهم الانتخابية، وتسهيل عملية الوصول إليها.

وأشار إلى أن هناك خطة يقوم بها كوادر الحزب لاستقدام الناخبين من القرى والتجمعات السكنية البعيدة، ورفع المشقة على كاهل كبار السن، والعمل على توعية الجماهير بأحقية التصويت وحتمية الذهاب إلى الصناديق.

ونوه بأن الحزب دخل في عملية تحد مع الذات، لإمكانية استطاعته التوعية والحشد، بنفس الصورة التي قام بها في تجميع التوكيلات للسيد الرئيس، حيث أعلن الحزب بأنه حصل على 45% من مجموع التوكيلات، وباقي الكيانات حصلت على 55%، وذلك يدل على قوة الحزب وانتشاره.

وذكر أن الأمين العام للحزب المهندس هيثم رحمي، وعددا كبيرا من الشباب، سافروا القاهرة للمشاركة في مؤتمر تأييد الرئيس الذي يعقد في استاد بترو سبورت، وكان الحزب قد شارك مسبقا في احتفالية التأييد في استاد القاهرة.