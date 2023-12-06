أحمد موسى: «أي حد يبيع السكر بسعر أزيد من 27 جنيها بلغ عنه فورا»

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة السكر، قائلا: «يبدو أن هناك بوادر لحل أزمة السكر.. مش بقول اتحلت، علشان محدش يقول أحمد موسى قال إن الأزمة اتحلت».

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «أقدر أقولك على الهواء هناك انفراجة قريبا جدا في موضوع السكر، وفيه ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق»، موضحا أن هناك 4 شركات لصناعة السكر تضخ يوميًا 8 آلاف طن سكر بسعر 27 جنيه كيلو.

سعر كيلو السكر لا يزيد عن 27 جنيه

وطالب موسى، المواطنين بعدم دفع أكثر من 27 جنيها لكيلو السكر، قائلا: «متدفعش حاجة أكتر من كدة، ولو حد قالك أكتر بلغ عنه فورا، لا هايبر ولا ماركت ولا متجر.. أي حد يبيع السكر بسعر أزيد من 27 جنيها، بلغ عنه فورا أيا كان مين».

وأشار أحمد موسى، إلى أنه جرى إبلاغ جميع المحلات والتجار والمبادرات، بأن السعر الرسمي للسكر 27 جنيها، مؤكدا: «مفيش حاجة اسمها بـ50 ولا 60 جنيه لحد النهاردة بسمعها».

وتابع: «إحنا مش عايزين أزمات في البلد، لما تتحل الأزمة نعرضها ونشكر وزارة التموين.. النهاردة عمل إيجابي، يبقى نقول متشكرين، كما كنا ننتقدهم في وقت الأزمة»، مناشدا المواطنين بالإبلاغ فورا عن التجار التي تبيع السكر بأزيد من السعر الرسمي: «ابعتلي على الهواء وأنا هبعتها للأجهزة الرقابية، مش هتسيب حد يتاجر بقوت الناس».

متابعة السلاسل التجارية

كما ناشد الأجهزة المعنية بمتابعة السلاسل التجارية التي تبيع سلع أخرى مقابل شراء كيلو السكر، موضحا: «فيه متاجر تلزم المواطنين بشراء سلع بقيمة 250 جنيها، علشان تاخد كيلو سكر، في أماكن معروفة وشهيرة جدا، وفيه أماكن تانية تلزم المواطن بشراء سلع بقيمة 100 جنيه.. الكلام ده لازم يتوقف فورا والناس تلتزم».