جفاف يضرب تايلاند ويجعل صناعة السكر في خطر.. هل نشهد أزمة عالمية؟

جفاف شديد يضرب تايلاند، وسط توقعات بانخفاض إنتاج السكر بنحو الخمس في موسم الحصاد القادم، وفقًا لاتحاد الصناعة الرئيسي في البلاد، وهو الأمر الذي سيزيد من معانة سوق الغذاء العالمية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ومن جانبه، تحدث مدير شركة تايلاندية لإنتاج السكر «تاي شوجر ميلرز»، رانجسيت هيانجرات، إن إنتاج السكر سينخفض في البلاد بنحو الخمس تقريبا، نتيجة الجفاف، وهو ما قد يضع المزيد من الضغوط على السوق العالمية.

إنتاج السكر ينخفض بنسبة 18%

وقال هيانجرات، إن إنتاج السكر سينخفض بنسبة 18% أي ما يعادل 9 ملايين طن فى موسم 2023-2024، ومن المتوقع أن درجات الحرارة الشديدة قد تزداد بشكل خلال السنوات المقبلة، مما يزيد من الجفاف الشديد، ويضطر بعض المزارعين إلى زراعة «الكسافا» على أن يتحمل المحصول الحرارة بصورة أفضل.

وتعد تايلاند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم بعد البرازيل، لذا فإن انخفاض إنتاج السكر سيضع السوق العالمية تحت ضغط كبير، وقد رأينا ذلك هذا الأسبوع بارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.

انخفاض صادرات البلاد من السكر

ويضع هيانجرات، توقعات بانخفاض صادرات البلاد من السكر إلى 6 ملايين طن العام القادم، من 8 ملايين طن هذا العام.

وأعلنت الوزارة التجارية التايلاندية، في وقت سابق، عن ارتفاع المبيعات الخارجية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 بنسبة 2.4%، وذكر هيانجرات، أن إنتاج قصب السكر من المتوقع أن ينخفض إلى 82 مليون العام المقبل من 93.9 مليون طن هذا الموسم نتيجة نقص المياه فى مناطق الإنتاج الرئيسية.