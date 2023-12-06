إمام مسجد الحسين: من يشارك في الانتخابات للحفاظ على الوطن شخص إيجابي وفق الشرع

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد «الحسين»، إن الشخص الإيجابي في الشرع، هو من يحافظ على بيته، ويكون رقم واحد لأسرته وجيرانه، فهو الشخص الذي لا يترك مشكلة إلا ويعمل على حلها، ويقدم المساعدات للغير.

أضاف «عبد السلام»، خلال حوار ببرنامج «كل الدنيا» عبر قناة «الحياة»، أن الشخص الإيجابي يكون حريص على نفع الغير وتحقيق الإنجازات والنجاحات وحل أي مشكلة.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وتابع بأن الشخص الإيجابي هو الذي يحرص على النزول والإدلاء بصوته في الانتخابات ويحافظ على بلده واستقراره وأمنه وأمانه، مشيرا إلى أن الشخص الوطني الذي يعطي صوته من أجل ضمان مستقبل أفضل لأولاده.