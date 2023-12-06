مؤتمر جماهيري بالغردقة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

بدأت فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد مساء اليوم الأربعاء في مدينة الغردقة، لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور فرق الربابة والمزمار البلدي وآلاف المواطنين وشيوخ القبائل وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة ورؤساء الأحزاب ولفيف من القيادات الشعبية والسياسية، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وعدد من الشخصيات العامة.

مؤتمر جماهيرى بالغردقة

شارك في المؤتمر الآلاف من أهالي البحر الأحمر داخل سرادق ضخم بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، وسط تفاعل الحضور، وذلك ضمن الحملات الشعبية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر الجاري.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقال جمال الخضري منظم الفعالية، إن المؤتمر يُقام بدعم شعبي وجماهيري لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن أهالي البحر الأحمر يقدمون كامل دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات. لافتًا إلى أن العاملين بمختلف القطاعات والشركات يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الرئيس إنحاز للوطن والمواطن طوال فترة رئاسته، ووضع مصلحة مصر فوق الجميع.