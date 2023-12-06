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ظهور جديد للدكتور هاني الناظر على «فيس بوك»: «معلش سامحوني»

كتب:

مريم الخطري
09:17 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الدكتور هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، في منشور جديد له على «فيس بوك»: «مساء الخير على حضراتكم جميعا، معلش سامحوني على تأخري في التواصل معكم، لاستقبال أسئلتكم الطبية، فعدم انتظامي والله خارج عن إرادتي، عموما الحمد لله، أنا متواجد الآن معكم لمدة ساعة تقريبا لاستقبال أسئلتكم، وربنا يقدرني وأستطيع الإجابة على أكبر عدد منها، اتفضلوا بدون تردد، أرجوكم».

مرض الدكتور هاني الناظر 

يذكر أن الدكتور هاني الناظر تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، إثر إصابته بمرض السرطان، وهذه المرة الثالثة التي يظهر فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.