77 سيارة إسعاف وتجهيزات لذوي الهمم استعدادا للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

إجراءات عدة اتخذتها الأجهزة المعنية في الإسكندرية لتسهيل العملية الانتخابية على كل المواطنين بشكل عام والمرضى وذوي الهمم بشكل خاص من أجل تسهيل التنقل عليهم وإتمام الاستحقاق الدستوري لهم دون أي معوقات، وذلك استكمالا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتلك الفئة.

محافظ الإسكندرية: توفير 77 سيارة إسعاف خلال الانتخابات الرئاسية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه جرى توفير 77 سيارة إسعاف خلال الانتخابات الرئاسية كأحد أهم استعدادات استقبال المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

نقل المرضى للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

وأضاف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

توفير مقاعد لذوي الهمم وكبار السن

وأشار إلى تسهيل العملية الانتخابية من خلال توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخ.