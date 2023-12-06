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المستشار محمود فوزي يوضح الفرق بين الانتخابات الرئاسية في 2014 و2024

كتب:

محمد أباظة
06:44 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مؤتمر حزب مستقبل وطن

مؤتمر حزب مستقبل وطن

توجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالشكر لحزب «مستقبل وطن» وقياداته على مجهوداته في الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للسيسي خلال 60 يوما مضوا.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأضاف «فوزي» خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أن الفرق ما بين الانتخابات الرئاسية الماضية والحالية هو تغيير العالم أجمع، في 2014 ولم يكن هناك كل الأزمات والجوائح والحروب.

وأشار، إلى أن التحديات لن تنتهي، ولابد من معرفة ذلك لكن التجربة المصرية أثبتت أن في كل محنة منحة، والتفكير بهذه الطريقة الإيجابية هو الذي يجعل هناك مكاسب، ضاربا أمثلة بتقدم مصر في عدة مجالات خلال أزمة كورونا، وذلك بقيادة رجل قوي يدرك معنى القيادة باصطفاف الشعب حوله، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر حزب مستقبل وطن

وأكد، أن أزمة غزة تحزن الجميع، وكشفت عن إيجابات أسئلة كثيرة واستطاع المواطن البسيط أن يدرك أهمية القيادة صاحبة الخبرة الموهلة ذات التاريخ واليد النظيفة.

ويحضر مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.