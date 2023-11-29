محمد ممدوح: العمل في النهاية هو اللي بيحكم.. وبحب أشتغل مع أمينة خليل

أوضح الفنان محمد ممدوح، أنه لا يضع في حسبانه الفرق بين التليفزيون والسينما أو مدى الفارق بين جمهور كل منهما، ولكن في نهاية المطاف، أن العمل بمجهود ونطور فيه من أنفسنا، والعمل يحكم في نهاية المطاف على مدى النجاح، أيًا كانت الشخصيات التي تمثل الأدوار، من الممكن أن يقصر أي ممثل في دوره بغض النظر عن الدويتو، مشيرًا إلى أنه يحب العمل مع الفنانة أمينة خليل لأنها مجتهدة ولديها حضور كبير.

ابتكار أمينة خليل واجتهادها في أدوارها

وأضاف ممدوح، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه في مسلسل زيزي كانوا في غاية التعب، وكان هناك مشهد في سيارة وكان المشهد سيتم تمثيله ليلًا، فاقترحت أمينة خليل فكرة قلبت المشهد، جعلت من هذا المشهد تريند، مؤكدًا أنها مهما كانت مرهقة تحب أن تعمل وتضغط على نفسها، مقابل أن يُنْتَج مشهد متميز وعمل ممتاز بالكامل.

واستكمل أنه لا يُفضل عند إنتاج عمل فني أن نفكر في أذواق الناس، لأن الأذواق من الصعب أن تتفق على شيء محدد، ولكن من الممكن أن يختار العمل المناسب له في بعض الأحيان، موضحًا أنه إذا لم يستطع أن يمتلك الدور لا يجسده.