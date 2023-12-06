عبدالسند يمامة: برنامجنا الانتخابي قارب نجاة لبلدنا.. والتعليم يحتاج ميزانية وهيئة مستقلة

انطلق المؤتمر الختامي، للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بمسقط رأسه بمنيل شيحة بمحافظة الجيزة، قبل قليل.

وقال «يمامة» خلال كلمته بالمؤتمر، إن ما يشغله في المرحلة القادمة هي مصر فقط، مناشدا جموع المصريين بضرورة المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المرشح الرئاسي، أن ترشحه جاء لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أن الإنقاذ يكون لشخص حي فيه أمل ورجاء، وهناك فرصة لإنقاذ بلدنا: «يبدأ بأن نكون أين نحن، وبالمكاشفة، القضايا الكبرى في بلدنا لم تحل، فالتعليم أصبح في ذيل الدول للأسف، ولدينا رؤية كبيرة لحل هذه القضية، لدينا علماء عظام، ولكن للأسف لم نسمع عنهم»، موضحا أنه لا يجب إقحام التعليم في القضايا السياسية، ويحتاج إلى هيئة مستقلة لا تتغير بتغير الوزراء، وميزانية مستقلة.

واستعرض «يمامة» في برنامجه الذي وصفه بقارب النجاة، الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أن هناك نصوص في الدستور غير مفعلة لأكثر من أعوام، حيث غابت المحليات، ولا يوجد نائب لرئيس الجمهورية، ولا يوجد اختصاص تشريعي لمجلس الشيوخ.

وأضاف المرشح الرئاسي: فيما يتعلق بمسألة الإصلاح الاقتصادي الذي نعيشه جميعا بأرقام دون جدوى، ومع الأزمة الاقتصادية التي يتم تعليقها على كورونا وأزمة روسيا، أظهرت ضعف الاقتصاد المصري، مع تضاعف الدين تضاعف، والقروض المستمرة والبطالة وارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات ومواد الوقود وكافة مواد البناء.

وتطرق المرشح الرئاسي إلى أزمة فلسطين، قائلا: «يجب ألا يطلق على غزة أو الضفه الغربية قطاع بل إقليم، ونحن ملتزمون طبقا لاتفاق الدفاع المشترك الدفاع عن غزة، والمشروع الصهيوني منذ بدايته، يقوم على أن إسرائيل تقوم على كامل أرض فلسطين، وأن إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، وهذه الأهداف كسرت بعد انتصارنا في 73».

كما أن اتفاقية الدفاع المشترك، تلزمنا بالدفاع عن غزة، لأن الدفاع عن غزة دفاع عن مصر أولا، إسرائيل لها أطماع في شرم الشيخ ورفح المصرية، ويجب أن نوقف هذه الأطماع، يجب أن يكون لنا موقف، ولا يجب أن نقبل بهذه الإبادة.