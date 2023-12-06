تفاصيل لقاء وزيري الشباب والرياضة بمصر وقطر.. تفعيل برامج التعاون الثنائي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الأربعاء، نظيره وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي، لبحث التعاون المشترك، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر.

التباحث حول مشروعات مشتركة بين الجانبين

وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على تفعيل برامج التعاون الثنائية بين مصر ومختلف الدول الشقيقة والصديقة تنفيذًا لبروتوكولات التعاون، وتوطيدًا للعلاقات وتبادل الخبرات والثقافات، مشيرًا إلى التباحث حول مشروعات مشتركة بين الجانبين «مصر وقطر» على صعيد مجالي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث الدكتور أشرف صبحي مع نظيره القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة والتطورات في البنية التحتية وخاصة الرياضية، والتي جاءت بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص سيادته على أحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

تعميق العلاقات بين البلدين في المشروعات الشبابية والرياضية

من جانبه، رحب وزير الرياضة والشباب القطري بزيارة الدكتور أشرف صبحي لدولة قطر، والسعي نحو تعميق العلاقات بين البلدين على مستوى المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية.

وأشاد وزير الرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، بدور الدكتور أشرف صبحي كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والحرص على وضع آليات لتطوير البرامج الشبابية والرياضة العربية المشتركة بصفة مستمرة مع وزراء الشباب والرياضة العرب.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي عقب وصوله التقى محمد يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال، محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري رفع الأثقال، كما التقى ببعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، كما أجرى وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات في قطر، وتفقد مركز المراقبة والتحكم في كل الاستادات.