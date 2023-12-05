وزير الرياضة يناقش ملف استضافة دورة الألعاب 2027 مع الاتحاد الأفريقي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية، بفصل دعم القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد الأفريقي AU للحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد لاستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 بالتنسيق مع كل من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية «أنوكا».

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقده صباح اليوم، بمسئولي الاتحاد الأفريقي AU عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية، والدكتور برنارد باتريك أوجويل رئيس الهيئة الإستشارية بالمجلس الرياضي للاتحاد الأفريقي، الدكتور حسن مصطفى علي، نائب رئيس المجلس الاستشاري الرياض، البروفيسور خالد أبوزيان عضو المجلس الاستشاري الرياض، روبرت أوغست كبير مسؤولي الرياضة في قسم الثقافة والرياضة بالاتحاد الأفريقي.

ومن الأوكسا الدكتور عماد البناني، ندى مشاعل، لينا كيسي سكرتيرة المجلس الاستشاري الرياضي بالاتحاد الأفريقي، جوناس سيل مسئول بالمجلس، بالإضافة إلى ديسيوس تشيباندي منسق المجلس الرياضي الاستشاري للاتحاد الأفريقي ومن مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي للشئون الاجتماعية والصحة والرياضة.

إنهاء الموافقات والإجراءات التنظيمية

وتضمن الاجتماع استعراض الملف المصري المقدم للاتحاد الأفريقي لاستضافة مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027، وكذلك استعراض جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية وغيرها من الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والقارية، في ظل تمتع مصر بكافة المقومات الأساسية علي مختلف الأصعدة.

وذكر الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تُنسق بشكل مستمر الآن مع الاتحاد الافريقي والأنوكا والأوكسا واللجنة الأولمبية المصرية؛ لإنهاء الموافقات والإجراءات التنظيمية، وذلك في ظل توافر الإمكانيات والمنشآت الرياضية في جميع المحافظات، وفي مقدمتها منها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر الأفضل في قارة أفريقيا والشرق الأوسط والقادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية.

وجدد الوزير تأكيد قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورات البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، تؤهلها بشكل كبير لاستضافة الاوليمبياد وليس دورة الألعاب الأفريقية فقط.

وأضاف الوزير: «نعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية».

ولفت وزير الشباب والرياضية إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أعادت الحياة إلى الرياضة العالمية بعد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا بفضل الابتكار المصري، الذي شهد العالم تطبيقه لأول مرة في بطولة العالم لكرة اليد، وهو ابتكار نظام الأكواد الطبية الذي تم اتباعه في جميع دول العالم فيما بعد، والمعروف باسم الفقاعة الطبية الكاملة.

وتقدم مسؤولي الاتحاد الأفريقي والأوكسا، بالشكر والتقدير والامتنان للحكومة المصرية ووقوفها بكل الطرق من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة الافريقية، مشيدين بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على الرياضة الافريقية من تطورات كبيرة على مستوى البنية التحتية الرياضية والتنظيمية في كل المنافسات التي تُلعب تحت مظلة الاتحاد الافريقي، ما شاهدنا في الآونة الأخيرة.

وتلقت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية خطابات من رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية الأنوكا، بشأن الموافقة على منح مصر تنظيم دورة الألعاب الأفريقية.