«الأوقاف»: أنفقنا 400 مليون جنيه لخدمة وتعليم القرآن في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف أنفقت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، نحو 400 مليون جنيه على خدمة القرآن الكريم، لافتا إلى أنه جرى إنفاق 67 مليون جنيه في 2023.

أنشطة كثيرة خاصة بالقرآن الكريم

أضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع عبر قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «هناك العديد من الأنشطة الكثيرة خاصة بالقرآن الكريم، منها 5 آلاف مقرأة للجمهور في العديد من المساجد، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الأئمة والواعظات، والتحفيظ عن بعد في عدد كبير من دول العالم».

«صحح قراءتك» آخر الأنشظة بالوزارة

وأوضح: «آخر الأنشطة التي لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور، وهو «صحح قراءتك»، التي بدأت في 33 مسجدا، وتوسعت إلى 133، وهذا الرقم قابل للزيادة في العديد من المساجد بمحافظات الجمهورية».

ولفت إلى أن هناك دول كثيرة تطلب تدريب الأئمة لديها في أكاديمية الأوقاف الدولية، لما لها من تميز في التدريب ونشر الإسلام الوسطي الحنيف.