جيش الاحتلال يكشف مفاجأة بعد الوصول إلى منزل السنوار.. ماذا حدث؟

منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، أصبح اسم يحيى السنوار قائد حركة حماس يتردد بكثرة في وسائل الإعلام العبرية والعالمية، باعتباره أكثر الشخصيات المطلوب قتلها.

ماذا وجد الاحتلال الإسرائيلي بعد حصار منزل السنوار؟

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل يحيى السنوار قائد حركة حماس في خان يونس، وأعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن تطويق منزل زعيم حماس يحيى السنوار في غزة، مؤكدًا أنه لن يهدأ حتى يتم قتله.

لكن المفأجاة هي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد وجدت المنزل خاليا من السنوار أو حتى أي فرد آخر، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد هذا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن القوات لم تجد السنوار في المنزل الواقع في مدينة خان يونس، مضيفًا أنه يقع الآن تحت الأرض «يقصد الأنفاق».

وأضاف أنه لا يستطيع الإفصاح عن المعلومات التي لديهم حول أين يتواجد؟ أو كيف هرب؟ فهذا ليس المكان المناسب للحديث عن مثل هذه الأمور، مؤكدًا أن المهمة الحالية هي الوصول إلى السنوار وقتله، مشددًا أنهم بحاجة إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

مقتل لواء و15 مجندا إسرائيليا في شمال غزة

وأكدت صحيفة يدعوت إحرنوت العبرية، منذ قليل، مقتل اللواء متقاعد عدي شاني و15 من الجنود الإسرائيليين خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد القتلى الذين اعترفت بهم إسرائيل إلى 19 قتيلا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الجمعة الماضي.