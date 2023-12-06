مدير مستشفى جنين بالضفة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المصابين

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن الهدوء عاد إلى مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية، بعد أن تعرضت للاعتداء المتواصل على مدار 10 ساعات، من قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، تم خلالها فرض حصار على المستشفيات الرئيسية، لمنع المصابين من الوصول إلى المستشفيات.

اقتحام قوات الاحتلال استهدف تدمير البنية التحتية

وأضاف «بكر»، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن اقتحام قوات الاحتلال استهدف تدمير البنية التحتية للبلدة، مشيراً إلى أن حملة من الاعتقالات قامت بها قوات الاحتلال ضد أعداد كبيرة من المواطنين في جنين.

5 إصابات بينها إصابة سيدة بمستشفى جنين

وأوضح أن عدد الإصابات التي وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال الساعات القليلة الماضية، بلغ 5 إصابات، من بينها إصابة لسيدة تبلغ من العمر 46 عاماً، تعرضت لشظايا في الرأس، نتيجة تفجير باب منزلها من قبل قوات الاحتلال.