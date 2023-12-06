وزير فلسطيني: انقطاع الاتصالات المتكرر عن غزة «جريمة» للاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت الاتصالات عن قطاع غزة عمداً للمرة الرابعة قبل يومين، وعادت الاتصالات بشكل محدود للمنطقة الوسطى والجنوبية، لافتاً إلى أن الاتصالات منقطعة بصورة تامة في شمال غزة، منذ اكثر من يومين.

سدر: انقطاع الاتصالات المتعمد والمتكرر «كارثي»

وأضاف «سدر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء DMC، على شاشة DMC، أن شركات الاتصالات وقفت عاجزة عن التعرف على أسباب انقطاع الاتصالات بشمال غزة، لاصلاح الخلل الذي اصاب الخدمة بالقطاع وشبكات الشمال، واصفا الوضع مع انقطاع الاتصالات المتعمد والمتكرر بـ «الكارثي»، وبأنه جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

الاتصالات أمر حيوي لا تقل أهميته عن الغذاء والعلاج

وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني أن قوات الاحتلال ترتكب جرائمها أمام أعين العالم، الذي يتعامل مع الأمر وكأن شيئاً لم يحدث، لافتاً إلى أن وجود الاتصالات أمر حيوي لا تقل أهمية عن الغذاء والعلاج والمياه، خاصةً وأن المواطنين في حالة الحرب بحاجة لطلب الاستغاثة والاستجابة لطلبهم.