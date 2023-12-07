آدم الشرقاوي يكشف عن أصعب مشاهده في «شماريخ»

قال الفنان آدم الشرقاوى، إن مشاركته فى فيلم «شماريخ»، إضافة جديدة لمشواره الفنى الذى يحاول التنوع خلاله لتقديم أعمال مختلفة ويكتسب خبرات جديدة.

وأضاف «الشرقاوي»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أصعب مشاهده فى فيلم شماريخ فى نهايته، لافتا إلى أنه جمعه مع كل من أمينة خليل وآسر ياسين، والذين قاموا لمساندته ليقدمه على أكمل وجه.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اكشن رومانسى درامي، حول بطلا العمل ويجسدهما أمينة خليل وآسر ياسين ويلتقيا خلال أحداث الفيلم من أجل تحقيق كل منهما غايته.

الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الطفلة لافينيا نادر، وآخرين من تأليف وإخراج عمرو سلامة.