قيادات حزب التجمع يؤكدون دعمهم للرئيس السيسي بمؤتمر حاشد في بولاق الدكرور

نظم حزب التجمع مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، في منطقة بولاق الدكرور.

وخلال فعاليات المؤتمر، أكد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، دعم الحزب للسيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان اكتمال مسيرة البناء والتنمية، فيما أكد النائب عمرو عزت حجاج، أن الرئيس سحق الإخوان، وحافظ على الأمن القومي المصري، وهو أحد الأسباب التي يجب على الجميع الالتفاف حوله من أجلها.

مؤتمر حزب التجمع

أكد النائب علاء عصام، أن الحزب بقياداته، يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، كما طالب الحكومة بالاهتمام بمطالب الشعب.

الانتخابات الرئاسية

وحذر عماد فؤاد، مساعد رئيس الحزب، من مقولة «ناجح ناجح»، مطالبا جميع المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في صناديق الاقتراع، لدعم السيسي، والتأكيد أنه يواجه العالم بشعبه.

وكان قيادات حزب التجمع، أشادوا بحجم إقبال المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، كما أشادوا بتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات للعملية الانتخابية، مطالبين جميع المواطنين بالمشاركة.