رئيس حزب التجمع: أتوقع تصدر الشباب والفتيات مشهد الانتخابات الرئاسية بالداخل

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب يعقد مؤتمرا، اليوم، يهدف لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في ظل الظروف التي تمر بها مصر والإقليم والعالم، مشيرًا إلى أنه يتوقع تصدر الشباب والفتيات مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل.

يجب على المواطنين المشاركة في الانتخابات

وأضاف رئيس حزب التجمع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «كل واحد منا حدد هوية مَن سينتخبه، ولكن الذي لديه ثقة بأن مرشحه سينجح ولم يذهب للتصويت من أجله، فإنه يكون قد قصّر في حق المرشح الذي يحبه».

سبب توقعه بتصدر الشباب لمشهد الانتخابات

وأوضح سيد عبدالعال، أن توقعاته بتصدر الشباب والفتيات لمشهد الانتخابات جاءت وفقا لما رصده من تواجد كثيف للشباب في مؤتمرات الحزب وحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، فضلا عن أن الانتخابات الرئاسية سيتبعها عقد الانتخابات المحلية والتي تعتبر فرصة للشباب.