«الإحصاء»: المصريون استوردوا أدوات تجميل بـ3.8 مليار جنيه في 9 أشهر

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لنشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز لشهر سبتمبر 2023، عن بعض قيم السلع والأجهزة المستوردة، خلال 9 أشهر في الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2023.

2.6 مليار جنيه قيمة استيراد الثلاجات

وحصلت «الوطن» على نسخة من تقرير التجارة الخارجية، من جهاز «الإحصاء» والتي تضمنت قيمة استيراد مصر من الثلاجات خلال الفترة من يناير 2023 إلى سبتمبر 2023 بما قيمته 85632000 دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 2 مليار و568 مليونا و960 ألف جنيه مصري.

363.7 مليون جنيه واردات غسالات

بينما استوردت مصر من أجهزة الغسالات بأنواعها المختلفة، خلال هذه الفترة ما قيمته 12124000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 363 مليونا و720 ألف جنيه مصري، وتليفزيونات بما قيمته 11118000 دولار أمريكي وهو ما يعادل 333 مليونا و540 ألف جنيه مصري، وأجهزة تليفون للأفراد بما قيمته 2845000 دولار بما يعادل 85 مليونا و350 ألف جنيه مصري.

وذكر التقرير قيمة ما استوردته مصر من الصابون ومستحضرات التجميل، وبلغت 126708000 دولار بما قيمته 3 مليارات و801 مليون و240 ألف جنيه، كما استوردت مصر لعب أطفال خلال هذه الفترة بما قيمته 28378000 دولار بما يعادل 851 مليونا و340 ألف جنيه مصري.