المصريون زادوا 109 آلاف نسمة في 30 يوما.. « الإحصاء» يكشف التفاصيل

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي عدد سكان مصر، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، إلى 105 ملايين و777 ألفا و156 نسمة، مقابل 105 ملايين و668 ألف نسمة، في 7 نوفمبر 2023، بزيادة 109 آلاف و156 نسمة خلال 30 يوما.

زيادة عدد سكان القاهرة إلى 10.3 مليون نسمة

ورصدت الساعة السكانية أعداد سكان القاهرة وباقي المحافظات، خلال اليوم، موضحة أن عدد سكان العاصمة بلغ 10 ملايين و296 ألفا و82 نسمة، لتحتفظ بالمركز الأول في قائمة الأعلى سكانا، وتليها محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و572 ألفا و460 نسمة، ومحافظة الشرقية 7 ملايين نسمة و957 ألفا و564 نسمة في المركز الثالث في قائمة الأعلى في عدد السكان.

أعداد سكان المحافظات.. اليوم

ووفقا لرصد الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أعداد سكان محافظات الجمهورية، حتى اليوم، على النحو التالي:

1- عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين 255 ألفا و86 نسمة.

2- عدد سكان محافظة الجيزة 10 ملايين و258 ألفا و447 نسمة.

3- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و920 ألفا و677 نسمة.

4- عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و85 ألفًا و377 نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و928 ألفًا و381 نسمة.

6- عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و374 ألفًا و774 نسمة.

7- عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و332 ألفًا و519 نسمة.

8- عدد سكان محافظة الإسكندرية 5 ملايين و569 ألفًا و870 نسمة.

9- عدد سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و778 ألفا و422 نسمة.

10- عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و464 ألفًا و854 نسمة.

11- عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين و105 آلاف و670 نسمة.

12- عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و765 ألفًا و553 نسمة.

13- عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و122 ألفًا و113 نسمة.

14- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و729 ألفًا و767 نسمة.

15- عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و660 ألفًا و630 نسمة.

16- عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و624 ألفًا و678 نسمة.

17- عدد سكان محافظة أسوان مليونا و668 ألفًا و605 نسمات.

18- عدد سكان محافظة دمياط مليونا و624 آلاف و902 نسمة.

19- عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليونا و466 ألفًا و466 نسمة.

20- عدد سكان محافظة الأقصر مليونا و413 آلاف و996 نسمة.

21- عدد سكان محافظة بورسعيد 794 ألفًا و468 نسمة.

22- عدد سكان محافظة السويس 796 ألفًا و641 نسمة.

23- عدد سكان محافظة مطروح 555 ألفًا و890 نسمات.

24- عدد سكان محافظة شمال سيناء 450 ألفًا و531 نسمة.

25- عدد سكان محافظة البحر الأحمر 406 آلاف و114 نسمة.

26- عدد سكان محافظة الوادي الجديد 268 ألفًا و335 نسمة.

27- عدد سكان محافظة جنوب سيناء 116 ألفًا و33 نسمة.