«جولد بيليون»: زيادة واردات العائدين من الخارج ستخفض أسعار الذهب في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها هذا الأسبوع، ليتراجع في الأسواق نحو 80 جنيها، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في الأسواق من 2330 جنيها للجرام إلي 2250 جنيها للجرام بانخفاض بلغت نسبته 3.4% بسبب انخفاض ملحوظ في الطلب على الذهب مع تلاشي المخاوف في الأسواق من خفض قريب الجنيه، وفق تحليل فني لجولد بيليون.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون. إلى أنّ الطلب القوي على الذهب تراجع بعد أن شهد المعدن الأصفر تراجع تدريجي منذ أكثر من 3 أسابيع، والآن تشهد أسواق الذهب طلبا متوسطا، ما دفع تسعير الذهب في مصر إلى العودة للتوافق مع التسعير العالمي إلى حد كبير.

وتراجعت أسعار الذهب هذا الأسبوع بسبب العديد من العوامل في السوق المحلي، فضلا عن التغيرات في السوق العالمي، وكان من بين أسباب هبوط الذهب، ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية بشأن دخول 194 كيلوجراما من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج خلال الشهر الأول من مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.

تراجع أسعار الذهب 80 جنيها خلال أسبوع

وتشير التوقعات إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف، بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية، ما قد يزيد المعروض من الذهب خلال الفترة المقبلة، ليساهم هذا في دعم المعروض المحلي لمواجهة الطلب المرتفع على السبائك والعملات الذهبية، وفق جولد بيليون.

وينتظر العديد من المشاركين في سوق الذهب المزيد من الهبوط في مستويات الأسعار قبل العودة إلى الشراء من جديد، إضافة إلى لجوء البعض إلى بيع الذهب بعد أن اشتروه عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية خوفا من استمرار الأسعار في التراجع وبالتالي تزايد خسائرهم.