ضبط 60 جوال سماد محظور بيعه في حملة تموينية مكبرة بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة في نطاق إدارة تموين فاقوس، على الأسواق والمحلات التجارية وكذلك المحلات التموينية، لضبط الأسواق، تحت إشراف وكيل وزارة التموين فايزة عبد الرحمن.

حملة على مخالفي التموين بفاقوس

وأكدت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، متابعة واستمرار الرقابة على السوق لضبطها ومنع احتكار السلع وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لذا شنت حملة بفاقوس وجرى تحرير عدة محاضر قانونية.

ضبط سماد محظور بيعه بالأسواق

وتحرر محضر جنح لتجميع 16 جوال دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار والتربح فيه، فيما تحرر محضر جنح حيازة وتجميع 60 جوال سماد اليوريا المخصص للجمعيات الزراعية ومحظور بيعه بالأسواق، فيما تم التحفظ على المضبوطات، وجرى إثبات حالتي إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية.

ضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة

وتواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية، الرقابة على الأسواق وضبط مخابز التموين التي تتلاعب في وزن رغيف الخبز، وضبط التجار الذين يستغلون السلع المدعمة وبيعها في السوق الحرة.