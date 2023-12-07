هبوط في أسعار الدواجن اليوم 7-12-2023.. كيلو الفراخ البيضاء بكام؟

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-12-2023، تراجعًا محدودًا في الأسواق بلغ نحو جنيهان في الكيلو بالنسبة للدواجن البيضاء، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا للكيلو مقارنة بآخر تحديث للأسعار مساء أمس والذي بلغ نحو 63 جنيها.

ترصد «الوطن» أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس7-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 61 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 65 و68 جنيها للكيلو بحسب الأماكن.

أسعار الدواجن البلدي

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس7-12-2023 نحو 110 جنيهات في مزارع الفراخ، لتباع إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و129 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، ما بين 73 و75 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 85 و95 جنيها للكيلوجرام.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس7-12-2023 ما بين 24 و25 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس7-12-2023 في الأسواق المصرية 16 جنيهًا.