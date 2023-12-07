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فنلنديون يرفعون علم فلسطين أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال

كتب:

عمرو حسني
12:51 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
فنلنديون يدعمون غزة

فنلنديون يدعمون غزة

تداول الأفراد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورا لمواطنين من دولة فنلندا يرفعون علم دولة فلسطين أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الفنلندي الذي يوافق كل عام السادس من ديسمبر.

صفقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

 يشار إلى أن فنلندا وقَّعت مؤخرا صفقة قيمتها 317 مليون يورو مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يتعاطف عدد من الشعب الفنلندي مع القضية الفلسطينية.

قصف إسرائيلي على غزة

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي، قصف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي وسط تسجيل أعداد أكبير من الشهداء الفلسطينيين الذين تجاوزا 16 ألفا، فيما سقط من الجانب الإسرائيلي نحو 1550 قتيل من بينهم 407 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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بقلم عمرو حسني