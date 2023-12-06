رئيس «إرادة جيل»: مصر لم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية على مر العصور

ثمن اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب «إرادة جيل» الجهود المصرية التي بذلت خلال الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر الماضي والتي نتج عنها مجازر بشرية بحق المدنيين الفلسطينيين أدت إلى وقوع الآلاف من الضحايا والأبرياء.

مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

وقال «الفحام» لـ«الوطن»، إن مصر لم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية على مر العصور، وكانت ولا تزال أكبر داعم لها لوجستيا ودبلوماسيا، فبمجرد بدء العدوان على الأراضي اصطف قطار المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها لأهالي قطاع غزة، وذلك بعد أن نفذت كل الخدمات المعيشية جراء الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على القطاع، الأمر الذي يعكس العلاقة الطيبة بين الشعبين الشقيقين.

قمة القاهرة للسلام

وتابع نائب رئيس حزب «إرادة جيل»: «كما دعمت القيادة السياسية الموقف الفلسطيني دبلوماسيا بعدة توجهات أبرزها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد قمة القاهرة للسلام، التي جاءت لتؤكد ضرورة وجود حلول جذرية للقضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقه، وذلك بعد أن استطاعت أن تتصدى لمحاولات التهجير وتصفية القضية على حساب دول الجوار».