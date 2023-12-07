طقس المحافظات الأيام المقبلة.. تأثير 5 ظواهر جوية وتحذير مهم للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة تصل نسبتها إلى 40% تزداد حدتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع تأثير 4 ظواهر جوية وهي «الرياح المثيرة للرمال، الشبورة المائية، الغيوم الجزئية، سحب رعدية، بالإضافة إلى الأمطار».

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظات يوم الجمعة إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال في محافظات السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وعن طقس يوم السبت 9 ديسمبر، تشهد المحافظات استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، كما تنشط الرياح بالإضافة إلى سقوط أمطار على جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات السواحل الشمالية.

وجاء طقس يوم الأحد 10 ديسمبر معتدل الحرارة نهاراً، بارد ليلا على جميع المحافظات وتشهد أيضا البلاد فرص سقوط الأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وتشهد المحافظات يوم الإثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر فرص سقوط الأمطار في المحافظات الجنوبية وشمال البلاد، بالإضافة إلى تأثير الرياح والشبورة.