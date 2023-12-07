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ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 413 فردا

كتب:

عمرو حسني
07:35 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين من جنود خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة، موضحا في الوقت ذاته إصابة أكثر من 4 آخرين بجروح خطيرة نتيجة المعارك مع الفصائل الفلسطينية، بحسب موقع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (كان)، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ 62.

زيادة عدد القتلى الإسرائيليين

ويرتفع بعد هذا الإعلان عدد الجنود الإسرائيليين المقتولين منذ بداية الاقتحام البري لغزة إلى 88 جنديا، وقد بدأت إسرائيل اجتياح غزة بريا في 14 أكتوبر الماضي بعد 7 من انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وبحسب هذا التقرير، فقد ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن إلى 413 جنديا وضابطا منذ بداية عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

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بقلم عمرو حسني