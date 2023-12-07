تفاصيل مباريات اليوم لدوري القسم الرابع في منطقة الإسكندرية

تقام اليوم 4 مباريات من دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، حيث يضم القسم 4 مجموعات، وتخلو مباريات اليوم من فرق المجموعة الثالثة، وتقام مباراة واحدة من المجموعة الأولى، ومبارتين من الثانية، وواحدة من المجموعة الرابعة.

المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، وتُقام اليوم مباراة واحدة حيث يلتقي مركز شباب أبيس مع دير إسنا.

المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري»، والتي يُعلب منها اليوم مباراتين، نجوم الحضرة ضد ستيا و الرياضى يلاقى المصرى السكندري».

المجموعة الرابعة

ويلتقي من المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس» فريق توماس مع فريق ماريا، وتقام المباريات الأربعة في تمام الساعة 2.30 مساء.‏