الاحتلال الإسرائيلي يرفع حظر السفر للخارج عن جنوده

بعد تسريح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية التي تشن داخل قطاع غزة على هامش أحداث السابع من أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى»، خرج قسم التعبئة بجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، معلنًا قبل ساعات رفع حظر السفر على جنودهم بجانب السماح لهم بالسفر إلى خارج البلاد، وفقًا لما ذكر موقع «روسيا اليوم».

تفاصيل رفع حظر السفر على جنود الاحتلال

ووفقا لـ«روسيا اليوم»، تمّ تأكيد أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي رفعت حظر السفر على الجنود بجانب السماح لهم بالسفر إلى خارج البلاد، فيما عدا الدول التي صنفها مجلس الأمن القومي بأنها خطيرة.

يذكر أن صحيفة «يديعوت أحرنوت» الناطقة باللغة العبرية قد أشارت إلى تسريح جيش الاحتلال لآلاف من بأن جنوده، وذلك لعدم مشاركته بالعمليات العسكرية داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك القرار جاء بناء على تقييم الوضع، لافتة إلى أن الجيش قلل من عدد قواته دون إعلان رسمي.

وأوضح ضابط بجيش الاحتلال وقتها أنّه توجد رغبة للسماح بالعودة إلى النشاط تحديدًا في مجال الاقتصاد دون إرهاق للجنود في قطاع غزة، مضيفًا: «لا نريد إرهاق القوات، سيتم بذل جهد إضافي لتسريح المزيد من خدمات المستدعين، بناءً على تقييم الوضع».