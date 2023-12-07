تفاصيل جديدة لمحاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل يحيى السنوار.. وانتقادات لنتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن جيش الاحتلال يحاصر منزل القيادي يحيى إبراهيم السنوار الذي يقع في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

هاجاري: مهمة جيش الاحتلال قتل السنوار في أسرع وقت

خرج اليوم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، معلقا على تصريحات نتنياهو قائلا: «السنوار موجود تحت الأرض في الأنفاق ومهمتنا هي الوصول إليه وقتله في أسرع وقت».

ادعاء اكتشاف أسلحة ومداخل أنفاق وعبوات ناسفة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف 250 منطقة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث اكتشف ودمَّر أسلحة ومداخل أنفاق وعبوات ناسفة والعديد من البنى التحتية الأخرى، كما أسقطت القوات طائرة مقاتلة دمرت منصتي إطلاق نفذ المسلحون منها قصفًا في وسط البلاد أمس الثلاثاء.

كلام جديد عن منزل السنوار

وأذاعت القناة 12 العبرية تقريرا تفيد بأن السنوار موجود في الأنفاق ويتنقل فيها ببراعة، موجها انتقادا شديدا لـتصريحات نتنياهو بالتواجد حول منزل سنوار في غزة، لأن هذه كلمات ممتلئة بالهراء، فالسنوار ليس ساذجا ليظل في منزله فهو لن ينتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي في منزله، وهذه التصريحات مجرد غطرسة من نتنياهو، والجميع يعرف أن منزل السنوار القديم قد تم هدمه وهو حاليا يعيش في منزل جديد لا يعرفه أحد.

تجميد أصول للسنوار في فرنسا

وقبل أيام قليلة، أعلنت الحكومة الفرنسية أنه تم تجميد أصول يحيى السنوار، في البلاد، كما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبوع الماضي عن العقوبات ضد السنوار ودخلت حيز التنفيذ اليوم.