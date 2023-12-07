رئيس الوزراء يصدر قرارا بالترخيص لقناة السويس بتأسيس شركة قوارب ويخوت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4301 لسنة 2023، الذي ينص في مادته الأولى على الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية.

أحكام شركات المساهمة

يأتي ذلك وفقًا لأحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما، بما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية مادته الثانية أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، حيث صدر القرار في 13 نوفمبر سنة 2023.

نظام هيئة قناة السويس

يأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء.