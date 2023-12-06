«النقل البحري» تكشف خطة تنشيط سياحة اليخوت في مصر

أكد اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن سياحة اليخوت تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أنها سياحة غنية بالموارد، وتم التوجيه منذ 2022 بالعمل على تطوير سياحة اليخوت باشتراك 14 جهة حكومية.

إنشاء منصة حكومية

وتابع رضا إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إنشاء منصة حكومية تجمع الـ14 هيئة بكل القوانين والخطوات والتشريعات المناسبة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية؛ لخروج فاتورة تعامل شاملة لكل أجنبي من أي دولة حول العالم.

ولفت إلى أن المنصة يتبعها تطبيق يحتوي على كل المتطلبات المتعلقة بسياحة اليخوت، معلقا: «الإجراءات كلها بتخلص على المنصة التي انطلقت منذ عام وشهرين في 30 دقيقة فقط، وأي طوارئ تظهر يتم التعامل معها بشكل سريع».

تنشيط وتسويق السياحة

وأردف رئيس قطاع النقل النهري: «نستهدف كل أنواع اليخوت بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة للاستعلامات في هذا القطاع المهم، لتنشيط وتسويق هذا النوع المهم من السياحة التي تساعد في زيادة الدخل الأجنبي».