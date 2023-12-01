اتحاد عمال مصر: نتابع مشاركة عمالنا في الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال هشام المهيري، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المشاركة الانتخابية والاستحقاق الانتخابي مهم جدا لكل المصريين في الداخل والخارج، لأن هذا حقه الدستوري الذي يجب أن يتمسك به كل مواطن.

المشاركة في الانتخابات

وأضاف المهيري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ النزول والمشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن مصري، ونحن نحث كافة المصريين من العمال أو المواطنيين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في ظل هذا الاستحقاق المهم، الذي يشهده الشارع المصري، لأنّ المشاركة والنزول في الانتخابات هي تعبير عن الوعي الذي يتمتع به المصريون، وردًا على كل المشككين والمتكالبين على مصر أو أعداء النجاح، ويرسل رسائل مختلفة للعالم كله.

مشاركة العمال في الانتخابات

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنّ الاتحاد يباشر مشاركة العمال المصريين في الخارج سواء الدول العربية أو الأوروبية، من خلال متابعة التسهيلات لمشاركة العمال المصريين بالانتخابات الرئاسية في الخارج، وذلك من منطلق دورهم الوطني تجاه وطنهم وممارسة حقهم الدستوري، مشيرا إلى أنّ الفعاليات التي قامت بها مختلف النقابات لحث العمال على النزول والمشاركة.