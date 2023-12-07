بيكهام يجهز مفاجأة في الدوري الإنجليزي.. ما علاقة محمد صلاح؟

لا صوت يعلو فوق الحديث عن عودة ديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية، للاستثمار في الدوري الإنجليزي مجددًا، بعدما كان مرتبطًا بمنصب في مانشستر يونايتد، قبل الاستقرار في الدوري الأمريكي، بامتلاك نادي إنتر ميامي، الذي يحترف بين صفوفه الأسطورة ليونيل ميسي.. فهل يستثمر في ليفربول؟

هل ينقذ بيكهام جماهير ليفربول من رحيل محمد صلاح؟

يدرس ديفيد بيكهام إمكانية شراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع الإعلان عن القرار في الساعات القليلة المقبلة، الأمر الذي جعل الجميع يترقب، في ظل ارتباط اسم ليفربول بالبيع من قبل مجموعة فينواي الرياضية، التي أعلنت في وقت سابق حاجتها لبيع النادي، سواء بشكل جزئي أو كامل، وهو ما تطالب به الجماهير، خاصة أن الملاك الحاليين لا يدعمون الفريق بشكل جيد في الميركاتو، إلى جانب الخوف من رحيل محمد صلاح في يناير أو مع نهاية عقده، دون التجديد والحصول على المقابل المادي الضخم الذي يستحقه.

«ليس مانشستر يونايتد»، هكذا حسم موقع «سبورت بيبل» جزء من الجدل، خاصة أن التوقعات كانت بين ليفربول ومانشستر يونايتد، باعتبار أن الثنائي كانا معروضان للبيع في الفترة المنقضية، الأمر الذي جعل البعض يتوقع أن ليفربول سيكون سعيد الحظ في تلك الصفقة، خاصة أن بيكهام نجح في مشروعه بالدوري الأمريكي في جلب الأسطورة ليونيل ميسي.

برينتفورد يظهر في الصورة

اهتمام بيكهام بشراء نادٍ إنجليزي، جاء بعد النجاحات الاستثنائية التي حققها في مجال الأعمال والاستثمار الرياضي خاصة، لكن بعض التقارير أيضًا تشير إلى أنه يفكر في الاستثمار بنادي برينتفورد، إذ يرغب في بناء المشروع من بدايته، لكن التقارير لم تحسم موقف النجم الإنجليزي من شراء أي نادي بالبريميرليج.

لن يجد بيكهام صعوبة في إقناع مالكي برينتفورد بالاستثمار في ناديهم، خاصة أن ماثيو بنهام مالك برينتفورد، منفتح بشكل كبير على التنازل عن حصة في النادي، وهو ما قد يعزز فرص استحواذ بيكهام على جزء من النادي الذي يشق خطواته حديثًا في الدوري الإنجليزي.

وقد يكون برينتفورد الأوقع من حيث التوقعات، باعتبار أن نجل بيكهام، روميو، يلعب في فريق برينتفورد، تحت 23 عاما، ما قد يلعب دورا في قرار قائد المنتخب الإنجليزي الأسبق بشأن شراء النادي.