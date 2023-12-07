إبحار 9 مراكب صيد جديدة بتكلفة 7 ملايين جنيه في سواحل البرلس

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، إنه جرى إطلاق 9 مراكب صيد جديدة داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، موضحًا أنها تفتح أبواب الرزق لجموع الصيادين العاملين في تلك المهنة منذ عشرات السنين.

تصنيع مراكب صيد بـ7 ملايين جنيه

وأوضح «حمدي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تكلفة مراكب الصيد الجديدة التي أُطلقت صباح اليوم الخميس، من سواحل البرلس بمعرفة جمعية الصيد الآلي، بلغت نحو 7 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنّ صناعة تلك المراكب جاءت بأيدي الحرفيين المهرة من أبناء البرلس، وبلطيم، إذ تستغرق صناعة المركب الواحدة من الخشب أو الحديد نحو 5 أشهر.

55 ألف شخص يعملون في مهنة الصيد

وأشار إلى أنّ الآلاف من أبناء المدن الساحلية الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ، يعملون في تلك المهنة، وتقدر أعدادهم بنحو 55 ألف صياد، موضحًا أنّ تلك المهنة هي ميراث الأجداد والآباء لهم.