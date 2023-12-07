خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل.. اعرف المكان بسهولة

ساعاتٌ تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الرئاسية في الداخل، لذا تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل عملية الاقتراع على المواطنين عن طريق معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل؛ للتمكن التوجه إلى مقار اللجان والإدلاء بأصواتهم.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

خطوات بسيطة يُمكن للناخب اتباعها؛ للتمكن من معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

ونستعرض خلال السطور التالية طريقة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، في خطوات سهلة وبسيطة.

1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على جملة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- إدخال الرقم القومي (14 رقمًا).

4- الضغط على كلمة استعلم.

5- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.

يُشار إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، عملت على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاستعلام عن اللجان الانتخابية عن طريق الموبايل، حتى يتسنى للمواطنين الاستعلام بسهولة في خطوات بسيطة، ومعرفة مقار اللجان التي سيدلون فيها بأصواتهم.