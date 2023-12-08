يستطيع توعية المواطنين في الانتخابات.. طفلة تبتكر إنسانا آليا بالشرقية

مصر ولاّدة بطبيعة الحال، إذ أنجبت قرية بمنيا القمح بالشرقية طفلة وصلت لفكرة ابتكار إنسان آلي يستطيع تنفيذ عدة مهام، بينها تقديم الدعم للمصابين، وأيضا توعية وتثقيف المواطنين بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ابتكرت طفلة من محافظة الشرقية، إنسانًا آليًا «روبوت»، يعمل على توعية المواطنين خلال أيام الانتخابات الرئاسية وكيفية التصويت، ويستقبلهم أمام اللجان ويوجههم إلى لجانهم بطريقة سهلة ميسرة.

وقالت الطفلة نور مكي، البالغة من العمر 7 سنوات في حديث خاص لـ«الوطن» أنها ابتكرت إنسان آلي وأطلقت عليه إسم Ro Eg المصطلح هو اختصار للإنسان الآلي المصري.

وتشير نور الطفلة أنها من مدينة منيا القمح بالشرقية، وأنها مطلعة ومتابعة للأحداث وانتخابات الرئاسة 2024.

روبوت يستطيع توعية المواطنين

وتوضح الطفلة نور أن الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي والبرمجة كما أنها تواصل الليل بالنهار منذ شهر لإعداده لتوعية الأهالي أيام الانتخابات، لافتة إلى أنه مبرمج للتفاعل مع البشر ليشرح لهم ويوجههم إلى اللجان الفرعية وكيفية التصويت والرد على الأسئلة من خلال تجهيزه مسبقا لهذه المهمة بتفعيله بالإنترنت والتحكم فيه.

أصغر عضو في نقابة المخترعين

وتشير نور إلى أنها طالبة في الصفوف الابتدائية بإحدى مدارس اللغات، وتعد أصغر عضو في نقابة المخترعين المصريين، كما تم تكريمها من جهات عديدة مثال تكىيمها من شيخ الأزهر الشريف والدكتور مجدي يعقوب، كما نالت جائزة الملهم الدولية وجائزة التميز والجودة وحافظة للقرآن، مختتمة أن أمنيتها أن تبقى مصر في أمن وآمان وتسير في طريق الإنجازات.